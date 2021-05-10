Клуб НХЛ не отпустил российских вратарей на ЧМ

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» не разрешил поехать на чемпионат мира в Латвии двум российским вратарям. На первенство не попадут Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Об этом сообщила Федерация хоккея России (ФХР).

«Вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не смогут помочь национальной сборной на чемпионате мира. Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба — рекомендациям врачей „Рейнджерс“ — не будут отпущены на ЧМ-2021», — написала пресс-служба ФХР в Twitter.

Штаб российской сборной пожелал спортсменам здоровья и отметил, что рассчитывает на них в дальнейшем. В федерации добавили, что продолжают вести переговоры касательно остальных хоккеистов из НХЛ. Имена игроков, которые поедут на мировое первенство, пообещали объявить после регулярного чемпионата НХЛ для их клубов.

На счету Шестеркина 35 матчей регулярного чемпионата. Вратарь одержал 16 побед при 91,6% отраженных бросков. Георгиев провел 19 игр, победив восемь раз. Хоккеист в среднем отразил 90,5% бросков. Чемпионат мира пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. В группе А сборную России ждут соперники из Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швейцарии, Швеции и Великобритании.