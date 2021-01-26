Клуб НХЛ «Голден Найтс» подписал Дорофеева

По данным издания, форвард перейдет в фарм-клуб «Голден Найтс» — «Хендерсон Сильвер Найтс». Уточняется, что в нынешнем сезоне Дорофеев отыграл одну встречу в КХЛ за челябинский «Трактор». Кроме того, в рамках Высшей хоккейной лиги нападающий провел за «Челмет» 36 матчей и записал в свой актив 17 очков.