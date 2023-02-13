13 февраля 2023, 18:35
Клуб «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Спаллетти на позицию главного тренера
Британский футбольный клуб «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру итальянского футболиста Лучано Спаллетти на пост главного тренера. Об этом сообщил сайт Calcio Mercato Web.
По данным РИА ФАН, в текущем сезоне «Ливерпуль» выступает крайне неудачно и находится на десятом месте в таблице Английской премьер-лиги.
Реклама
Итальянский футбольный клуб «Наполи», который возглавляет Спаллетти, идет на первом месте в чемпионате Италии.
Реклама
Футбол
Реклама
Реклама