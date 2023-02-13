Спорт 13 февраля 2023, 18:35 Клуб «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Спаллетти на позицию главного тренера

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Британский футбольный клуб «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру итальянского футболиста Лучано Спаллетти на пост главного тренера. Об этом сообщил сайт Calcio Mercato Web.

По данным РИА ФАН, в текущем сезоне «Ливерпуль» выступает крайне неудачно и находится на десятом месте в таблице Английской премьер-лиги.

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Итальянский футбольный клуб «Наполи», который возглавляет Спаллетти, идет на первом месте в чемпионате Италии.

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