Клуб «Кубань» вернет свое название

По информации сайта «Юга.ру», после сезона 2017–2018 годов НАО «Футбольный клуб „Кубань“» обанкротился. Тогда долг команды составил 2,5 миллиарда рублей. В июне 2018 года появился «Урожай» как преемник обанкротившегося клуба.

Вчера 12 декабря кредиторы разрешили вновь использовать название «Кубань».