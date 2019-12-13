Клуб «Кубань» вернет свое название
Футбольный клуб «Урожай» из Краснодара получил от кредиторов разрешение вернуть свое прошлое имя. Теперь команда снова станет «Кубанью». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
По информации сайта «Юга.ру», после сезона 2017–2018 годов НАО «Футбольный клуб „Кубань“» обанкротился. Тогда долг команды составил 2,5 миллиарда рублей. В июне 2018 года появился «Урожай» как преемник обанкротившегося клуба.
Вчера 12 декабря кредиторы разрешили вновь использовать название «Кубань».