Клуб «Колорадо» занял первое место в НХЛ впервые с 2001 года

«Колорадо Эвеланш» победил в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил RT.

Клуб обошел «Тампа-Бэй Лайтнинг» в последней игре со счетом 2:1. По результатам серии счет стал 4:2. Спортсмены завоевали Кубок Стэнли — 2022. Ранее им удавалось завоевать эту награду 21 год назад. В сезоне-2000/01 команда обошла «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:3. В составе клуба играет и российский спортсмен -- Валерий Ничушкин.