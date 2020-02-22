Клуб Кокорина объявил о переходе чемпиона мира 2018 года
Действующий чемпион по футболу, Адиль Рами будет играть в составе футбольного клуба «Сочи» по 23-м номером. Об этом футбольный клуб официально заявил на своем сайте.
«Чемпион мира перебирается в Сочи!» — гласит заголовок новости. В ближайшее время спортсмен приедет в расположение команды. Уже анонсировано его участие в чемпионате России.
До этого Рами играл за турецкий клуб «Фенербахче», но недавно стороны расторгли договор по взаимному согласию. Всего в составе команды футболист сыграл семь матчей.
В «Фенербахче» спортсмен перешел в прошлом году после ухода из французского «Марселя». Кроме того, Адиль Рами — серебряный призер Евро-2016.