Клуб ФНЛ отказался участвовать в следующем сезоне

Футбольный клуб «Армавир» из Краснодарского края не будет участвовать в первенстве Футбольной национальной лиги. Руководство клуба рассчитывает начать следующий сезон с ПФЛ.

Президент «Армавира» Валентин Климко пояснил, что клуб не может выполнить все условия по лицензированию на сезон 2020-21. Его слова привела пресс-служба ФК. Речь в том числе идет и об аттестации академии краснодарской команды. Свою роль сыграла и «непредсказуемость ситуации в части продолжения соревнований».

«Джеван Челоянц (владелец клуба — примеч. ред.) принял решение снять „Армавир“ с первенства ФНЛ», — уточнил Климко. Он поблагодарил Челоянца за «почти пять непростых, но замечательных сезонов».

В клубе заметили, что полностью выполнят финансовые обязательства перед футболистами и тренерами и закончат сезон без долгов. В следующем, скорее всего, «бело-оранжевые» впервые выйдут на поле на первенстве Профессиональной футбольной лиги.

«Мы делаем все, чтобы ФК „Армавир“ продолжал существование в профессиональном футболе», — подчеркнул президент ФК.

Клуб из Краснодарского края находится на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Его футболисты в текущем сезоне семь раз одерживали верх над соперниками, девять раз завершили игру ничьей и потерпели 11 поражений.

Из-за пандемии коронавируса FIFA допустила, что международные матчи возобновятся только в 2021 году. Подобные ограничения ударят не только по болельщикам, но и по спортсменам, и по всему футбольному бизнесу в целом.