Клуб «Факел» покинул чемпионат России по волейболу

Клуб «Факел» вышел из чемпионата России по волейболу. Клуб проиграл «Динамо» во втором матче серии плей-офф. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

«Факел» выступал на своей площадке. Несмотря на это, матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Динамо». По результатам матча московский клуб попал в «Финал шести».

«Нам нечего было терять. Мы выходили и бились. Я думаю, может, быть эмоционально подсели, но нормально по настрою. Спасибо, что приходили на игры „Факела“. Очень было приятно играть, когда много болельщиков», — рассказал член ямальского клуба Вадим Юцевич.