Спорт 08 августа 2023, 16:21 Клуб «Авангард» подписал контракт с канадским хоккеистом Райаном Спунером

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Российский профессиональный хоккейный клуб из города Омска заключил контракт с канадским нападающим Райаном Спунером. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Трудовые соглашения с хоккеистом будут действовать в течение одного года.

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Отмечается, что в прошлом сезоне Спунер сыграл в 64 матчах за минское «Динамо». По итогам года белорусский клуб не сделал канадскому игроку квалификационное предложение из-за его возраста.