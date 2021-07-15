«Клуб антипрививочников». ЦСКА опроверг коллективный отказ от вакцинации

Футбольный клуб ЦСКА опроверг сообщения о коллективном отказе игроков проходить вакцинацию от коронавируса. Представитель команды Сергей Аксенов назвал эту информацию ложной.

«Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было», — заявил Аксенов.

Высокий уровень антител наблюдается у 85% футболистов ЦСКА, по его словам. И на текущий момент это является «медотводом от прививки», сказал Аксенов сайту Sport24.

О том, что игроки ЦСКА в полном составе отказались прививаться от коронавируса, ранее сообщил «Чемпионат.com». Утверждалось, что команда уведомила о своем коллективном решении руководство клуба. По словам источника, сейчас в столичном клубе привиты только работники. Пользователи в комментариях к новости начали шутить, что ЦСКА теперь будут играть дистанционно без сохранения зарплаты. Один из них задался вопросом, как после этого клуб будет заселяться в сочинские гостиницы. А другой юзер предложил расшифровывать аббревиатуру ЦСКА как «Центральный спортивный клуб антипрививочников».