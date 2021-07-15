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    15 июля 2021, 13:22

    «Клуб антипрививочников». ЦСКА опроверг коллективный отказ от вакцинации

    Александр Блинов

    Футбольный клуб ЦСКА опроверг сообщения о коллективном отказе игроков проходить вакцинацию от коронавируса. Представитель команды Сергей Аксенов назвал эту информацию ложной.

    «Клуб антипрививочников». ЦСКА опроверг коллективный отказ от вакцинации

    «Это полная ерунда. Никакого коллективного решения не было», — заявил Аксенов.

    Высокий уровень антител наблюдается у 85% футболистов ЦСКА, по его словам. И на текущий момент это является «медотводом от прививки», сказал Аксенов сайту Sport24.

    О том, что игроки ЦСКА в полном составе отказались прививаться от коронавируса, ранее сообщил «Чемпионат.com». Утверждалось, что команда уведомила о своем коллективном решении руководство клуба. По словам источника, сейчас в столичном клубе привиты только работники. Пользователи в комментариях к новости начали шутить, что ЦСКА теперь будут играть дистанционно без сохранения зарплаты. Один из них задался вопросом, как после этого клуб будет заселяться в сочинские гостиницы. А другой юзер предложил расшифровывать аббревиатуру ЦСКА как «Центральный спортивный клуб антипрививочников».