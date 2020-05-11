Клуб «Ахмат» расторгнет контракты с рядом футболистов ради сокращения расходов

В беседе с журналистами директор «Ахмата» завил, что считает ненужной доигровку сезона, о которой говорил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

При этом Айдамиров отметил, что команда не отказывается от участия в завершении турнира, но просит, чтобы окончательное решение РФС озвучил в мае.

«У нас у многих игроков заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платежную ведомость», — пояснил свое пожелание генеральный директор «Ахмата».

Нынешний сезон в премьер-лиге приостановили из-за коронавируса 17 марта. Срок истекал 10 апреля, но за несколько дней РФС продлил паузу всех футбольных соревнований до 31 мая. Окончательное решение по дальнейшей судьбе сезона исполком союза примет на заседании 15 мая.

Ранее Российская Премьер-Лига предложила клубам начать доигрывать матчи 21 или 28 июня, чтобы окончательно завершить все турниры 2 августа.