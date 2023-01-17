Спорт 17 января 2023, 17:48 Клопп намерен остаться в «Ливерпуле»

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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не планируется оставлять свой пост. Об этом сообщил RT.

Журналист Флориан Плеттенберг заверил, что Клопп пользуется полной поддержкой руководства клуба, несмотря на то, что команда слабо играет в текущем сезоне.

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«Ливерпуль» находится на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ с 28 очками. Подопечные Клоппа сыграют с мадридским «Реалом» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Игры намечены на 22 февраля и 16 марта.

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