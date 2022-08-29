«Клермон» заинтересовался игроком «Спартака» Кофрие

В сферу интересов французского «Клермона» попал защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на иностранные СМИ.

Life напомнил, что Кофрие стал игроком «красно-белых» в августе прошлого года. Он отыграл за столичную команду 26 матчей и отметился одной результативной передачей. Соглашение игрока со спартаковцами рассчитано до конца июня 2025 года. По данным издания, рыночная стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.