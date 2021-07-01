Клейменов пополнил совет директоров «Спартака»

Заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов вошел в состав совета директоров московского «Спартака». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт клуба.

«Я с радостью принял предложение акционеров „Спартака“ стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении», — признался Клейменов.

Он назвал большой ответственностью и профессиональным вызовом предложение стать членом совета директоров «Спартака». По данным издания, Клейменов будет способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями, а также курировать направление по повышению операционной эффективности.