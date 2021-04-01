Клебо назвал причину, по которой не окажется на свадьбе у Большунова

Лыжник из Норвегии Йоханнес Клебо заявил, что не приедет на свадебную церемонию россиянина Александра Большунова с Анной Жеребятьевой. Спортсмен рассказал, что во время ЧМ он пригласил норвежца на свадьбу.

Позже российский лыжник рассказал журналистам, что его товарищ не сможет приехать, потому что у него на этот день уже запланированы съемки, сообщил Dagbladet.

«Поеду ли на свадьбу? Нет. Тогда мне бы пришлось оставить проект в Норвегии. Плюс у меня еще много работы над моим домом, которая также требует времени», — заявил норвежский спортсмен.

Свадьба Большунова и Жеребятьева намечена на 24 апреля, напомнила «Газета.ru».