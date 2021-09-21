Клаудионьо прокомментировал свой первый гол за «Зенит»

Бразильский хабвек «Зенита» Клаудиньо прокомментировал свой гол, который забил в рамках матча с «Рубином». Игра завершилась со счетом 3:1. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Я счастлив! В первую очередь, потому что мы победили и потому что забил свой первый гол за „Зенит“! Я очень ждал его, старался отличиться, чтобы помочь команде одержать победу, и сегодня это наконец-то произошло», — заявил спортсмен.

По его словам, непривычные российские холода не помешали спортсмену хорошо показать себя на игре. Он выразил надежду на то, что впредь климат не помешает ему играть.