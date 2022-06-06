Клаудиньо высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал несправедливым решение UEFA отстранить российские клубы от участия в еврокубках. Своим мнением бразильский футболист поделился в интервью «Спорт-Экспресс».

«Ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, а мы просто хотим играть в футбол и быть счастливыми. Наша мечта — выступать в Лиге чемпионов. Мы все упорно работаем, чтобы быть чемпионами и выступать среди лучших команд Европы», — сказал Клаудиньо.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) ранее отстранил российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации в сезоне-2022/2023, пояснило РИА ФАН.