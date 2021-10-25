Клаудиньо прокомментировал победу над «Спартаком»

Крайний нападающий «Зенита», бразилец Клаудиньо, в разговоре с «Матч ТВ» поделился впечатлениями от победы команды над московским «Спартаком». Он объяснил, что для него этот матч значил очень многое.

«Счастлив, что я принял участие в этой исторической победе. Такая большая и крупная победа! Она очень пригодится нам, чтобы вернуть уверенность в своих силах. И еще счастлив, что в таком матче удалось забить! Все бразильцы в „Зените“ рассказывали мне, насколько это важно — победить „Спартак“. И как бы ни складывалась ситуация в чемпионате, ни в коем случае нельзя уступить „Спартаку“. Счастлив, что сегодня все сложилось именно так!» — рассказал футболист.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, написал RT.