Спорт 20 декабря 2022, 18:27 Клаудиньо попал в сферу интересов «Палмейраса»

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Руководство бразильского «Палмейраса» проявляет интерес к кандидатуре хавбека петербургского «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщил RT со ссылкой на профильные СМИ.

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Представители «Палмейрас» на протяжении недели ведут переговоры с петербургской командой. В ближайшем будущем бразильская сторона намерена встретиться с футболистом и его менеджерами.