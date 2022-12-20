Спорт

20 декабря 2022, 18:27

Клаудиньо попал в сферу интересов «Палмейраса»

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Руководство бразильского «Палмейраса» проявляет интерес к кандидатуре хавбека петербургского «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщил RT со ссылкой на профильные СМИ.

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Представители «Палмейрас» на протяжении недели ведут переговоры с петербургской командой. В ближайшем будущем бразильская сторона намерена встретиться с футболистом и его менеджерами.

В текущем сезоне полузащитник отыграл за «сине-бело-голубых» 18 матчей. Он записал в свой актив три гола и отметился семью результативными передачами.

ФК Зенит

Футбол

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