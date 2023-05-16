16 мая 2023, 15:22
Клаудиньо попал в сферу интересов «Палмейраса»
Руководство бразильского «Палмейраса» проявляет интерес к хавбеку петербургского «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщил RT со ссылкой на профильные СМИ.
«Зенит» намерен продать футболиста не менее чем за 20 миллионов евро. Несмотря на финансовые запросы «сине-бело-голубых», боссы бразильской команды готовы оформить предложение по покупке полузащитника.
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В текущем сезоне Клаудиньо отыграл за «Зенит» 28 матчей. Ему удалось записать в свой актив пять голов и отметиться 11 результативными передачами. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до конца июня 2027 года.
Футбол
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