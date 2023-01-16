16 января 2023, 21:20
Клаудиньо оказался в сфере интересов «Марселя»
Руководство «Марселя» намерено в зимнее трансферное окно приобрести новых игроков и усилить состав команды. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, боссы прованского клуба проявляют интерес к хавбеку петербургского «Зенита» Клаудиньо.
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Кроме бразильца, в шорт-лист «Марселя» также попали Софьяну Буфалю из «Анжера», игрок «Аталанты» Жереми Бога и Деле Алли, который выступает за «Бешикташ» на правах аренды.
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