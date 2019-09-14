Китайцы опечатались в словах «КХЛ» и «Трактор»

Представители китайского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» опозорились дважды. Они перековеркали два слова на информационной табличке автобуса. К счастью, российские спортсмены не потерялись. Об этом в Instagram рассказал журналист из Челябинска Евгений Михайлов.

Китайские организаторы матча неправильно написали латиницей название челябинского хоккейного клуба «Трактор» и аббревиатуру Континентальной хоккейной лиги — КХЛ. Эти названия нужно было указать на информационной табличке автобуса. Вместо привычных слов прохожие читали «HKL — Tarktor».

Автобус с такой табличкой встречал хоккеистов, которые прилетели из Челябинска в КНР.

Челябинская команда проведет два выездных матча против «Куньлунь Ред Стар» в Шэнчьжэне в рамках регулярного чемпионата. Встречи в Китае пройдут 14 и 15 сентября.

МегаФон и КХЛ — 12 лет вместе Подробнее

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. Челябинцы набрали семь очков в шести матчах, благодаря чему попали на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Пекина получила четыре очка и разместилась на 10-й строчке.