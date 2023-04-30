Спорт 30 апреля 2023, 19:15 Китайского гроссмейстера Лижэня поздравили с завоеванием шахматной короны в Кремле Представитель Кремля Песков поздравил шахматиста Лижэня с победой над Непомнящим FIDE

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Завоевавший шахматную корону китайский гроссмейстер Дин Лижэнь оказался сильнее россиянина Яна Непомнящего. Поэтому он вполне заслуживает поздравлений. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что у России все равно сильные позиции в мировых шахматах. Интерес к этому виду спорта продолжает расти, а количество гроссмейстеров только увеличивается.

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«Сегодня победил представитель Китая. Поздравим его. Он был сильнее. Это шахматы. Наши гроссмейстеры будут работать дальше», — заявил Песков.

По итогам основного турнира на чемпионате мира по шахматам победителя определить не удалось. Россиянин Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь набрали по семь очков.

Для определения нового обладателя мировой шахматной короны противники встретились на тай-брейке, игре укороченными партиями. Встреча закончилась со счетом 2,5:1,5 в пользу гроссмейстера из Китая. Непомнящий признал поражение на 68-м ходу.

Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира и первым китайским гроссмейстером в истории, который завоевал этот титул.