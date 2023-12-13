13 декабря 2023, 15:12
Китай не разрешил своим хоккеистам играть на Кубке Первого канала
Минспорта Китая запретило своим хоккеистам участвовать в Кубке Первого канала
Министерство спорта Китая запретило своей хоккейной сборной принимать участие в Кубке Первого канала. Об этом изданию Sport24 заявил главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.
«Министерство спорта Китая запретило их сборной участие в Кубке Первого канала. Нам пришло соответствующее письмо, больше нам ничего неизвестно», — указал он.
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Ротенберг добавил, что российская сторона высоко ценит китайскую сборную. По его словам, организаторы Кубка Первого канала стремятся к тому, чтобы в соревнованиях участвовали как можно больше стран.
«Сборная Китая для нас тоже важна. У них сильная сборная, это видно по „Куньлуню“, который обыгрывает лидеров КХЛ», — процитировало РИА «Новости» тренера.
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Китай
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