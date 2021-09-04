Китай досрочно выиграл медальный зачет Паралимпиады в Токио

Сборная Китая досрочно стала победителем в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. На счету китайских спортсменов 87 золотых, 52 серебряные и 48 бронзовых медалей.

Китай продолжает побеждать на Паралимпиаде с 2004 года. В 2016 году на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро китайская команда завоевала 239 медалей. Это стало рекордом.

В этом году в общем медальном зачете на втором месте Великобритания с 40 золотыми наградами, 36 серебряными и 41 бронзовой медалью. За британцами следует команда США. В активе американцев 35 золотых и 35 серебряных наград, бронзу они выиграли 27 раз.

Сборная России в медальном зачете Паралимпиады находится на четвертом месте. Россияне завоевали 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых медалей.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.