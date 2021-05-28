Киркоров споет гимн РФ перед футбольным матчем сборных России и Болгарии

Сборные России и Болгарии по футболу проведут товарищеский матч на стадионе «Динамо» в Москве 5 июня. Российский гимн перед встречей исполнит Филипп Киркоров. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Twitter.

«Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки — мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия — Болгария», — говорится в сообщении.

В апреле Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России проведет два контрольных матча перед Евро-2020. 1 июня российская команда встретится с Польшей, а 5 июня — с Болгарией. Матч с поляками состоится во Вроцлаве, на Городском стадионе, а с болгарами — в Москве, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе „Динамо“ имени Льва Яшина». Первая встреча начнется в 21:45, а вторая — в 18:00.

В РФС напомнили, что на групповом этапе чемпионата Европы россияне сыграют с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).