«Сейчас нужно было взять паузу и не принимать столь быстрых решений, посмотреть, как будут развиваться события. Если бы, действительно, развитие и результаты пандемии были бы не очень положительные, то стоило бы принять такое решение, но позже. А так очень быстро они приняли это», — уточнил Кирьяков.

По его мнению, УЕФА знает о распространении коронавируса в мире больше, чем обычные граждане. Экс-футболист предположил, что есть «секретная информация» о том, что «история с коронавирусом не будет закончена в ближайшее время».

«Все же жалко, потому что многие ждали этого праздника, а сейчас это все сдвигается. Непонятно, что там будет на следующий год, где это будет проходить — также по разным городам Европы или же это будет одна страна. Посмотрим, но нужно было еще подождать, возможно, к концу следующего месяца ситуация немного разрулилась бы, напряжение спало», — заявил Кирьяков.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса.