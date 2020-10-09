Кириченко оценил игру сборной РФ в матче со Швецией

«Наверное, каждое поражение не добавляет положительных эмоций. С другой стороны, качество игры в исполнении сборной России было неплохим», — заметил Кириченко.

По его мнению, в завершающей стадии атак российской команде не хватало разумных действий и не доставало исполнения. Он обратил внимание на то, что в первом тайме Марио Фернандесу и Артему Дзюбе не удавалось нанести точного удара.

«Сложно сказать, связано ли это с отсутствием Зелимхана Бакаева. Возможно, если бы он вышел на поле с первых минут, и у него бы ничего не получилось», — предположил специалист.

Он прокомментировал и игру дебютанта сборной России Андрея Мостового. Кириченко отметил активность и быстроту хавбека.

«Но, повторюсь, в атаке игрокам сборной, в том числе Андрею, не хватало осмысленности при выходе на ударные позиции. <…> Мостовой в нескольких эпизодах тоже не смог найти решение, что вызывало недовольство со стороны Черчесова», — добавил тренер.