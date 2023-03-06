Спорт 06 марта 2023, 20:43 Кин раскритиковал поведение футболистов «Манчестер Юнайтед» из-за поражения от «Ливерпуля»

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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал разгромное поражение со счетом 7:0, которое команда потерпела от «Ливерпуля» в рамках 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Спортсмена процитировал RT.

«На прошлой неделе они выиграли Кубок, много праздновали, и, конечно, я не стал бы их в этом упрекать. Но я был на игре с „Вест Хэмом“ — и цирк вновь вернулся в город в „Ман Юнайтед“», — заметил Кин.

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По его словам, нужно присматривать за игроками клуба, поскольку есть понимание того, что эта игра способна с тобой сотворить.

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В активе «красных дьяволов» 49 очков. Они находятся на третьем месте в турнирной таблице национального чемпионата. У «Ливерпуля» 42 очка. Подопечные Юргена Клоппа расположились на пятой позиции.