Кикнадзе назвал шпаной болельщиков, обругавших Дзюбу на мачте в Сан-Марино

Артема Дзюбу обматерили на матче в Сан-Марино. «Спартачи» ненавидят его уже давно Подробнее

По словам Кикнадзе, люди, обругавшие Дзюбу, вовсе не болельщики, а какая-то «шпана», провокаторы, которые специально устроили необоснованную и хамскую акцию.

«Я не считаю их ни болельщиками, ни туристами, никем», — признался комментатор.

В свою очередь коллегу Кикнадзе, спортивного журналиста Василия Уткина возмутило, что бомбардир не забил ни одного мяча в ворота сборной Сан-Марино.

«Для чего вообще нужно было туда ехать, если не за голами?» — задался вопросом журналист, добавив, что у Дзюбы нет ни характера, ни воли.