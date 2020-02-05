Кикнадзе назвал новость о недопуске российских футболистов на ЧМ фейком
Арабский телеканал BeIn Sports выпустил новость о том, что WADA не допустило российскую сборную на чемпионат мира по футболу в 2020 году. Спортивный журналист Кирилл Кикнадзе опроверг эту информацию. Об этом сообщило издание «Ридус».
По словам журналиста, «ребята с арабского канала решили хайпануть на новости».
WАDA не может направить напрямую указания национальной команде России или РФС о том, что они отстранены от Олимпиады (вероятнее всего, имелось в виду отстранение от чемпионата. — Прим. «Ридуса»). Они должны выйти на ФИФА сначала. И ФИФА уже принимает решение, допускать или не допускать сборную», — рассказал он.
Также Кикнадзе подчеркнул, что «никаких прошений о том, что российская команда не будет принимать участие в чемпионате мира, не поступало».