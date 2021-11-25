Киберспортсменам указали на важное требование

В Федерации компьютерного спорта России (ФКС РФ) предложили начинать заниматься киберспортом с 14 лет. Такие возрастные ограничения существуют потому, что к 30 годам начинает замедляться скорость реакций, а после наступает «спортивная старость». Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на слова представителей организации.

«Мы рекомендуем приступать к занятиям компьютерным спортом с 14 лет, с этого возраста также разрешено участвовать в соревнованиях. Киберспорт — это спорт молодых, это связано со скоростью реакции, которая замедляется с возрастом и наступлением „спортивной старости“», — добавили в ФКС.

Там считают, что самый пик карьеры у киберспортсменов наступает в 19-20 лет. Иногда бывают и исключения, когда игроки в 30 лет показывают высокие результаты. Средний возраст спортсменов приближается к 30 годам лишь в тех дисциплинах, где скорость реакции не сильно играет роль, а на первое место выходит стратегическое мышление.