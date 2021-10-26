Киберспорт планируют включить в олимпийскую программу

Президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит сообщил Ura.ru, что киберспорт в будущей включат в программу Олимпиады. По его словам, работа в этом направлении уже идет.

«Лично я убежден, что включение киберспорта в олимпийскую программу — вопрос времени. Дело в том, что у киберспорта слишком большая аудитория, кроме того во многом Олимпиада — это позиционирование спорта вне политики. И именно киберспорт лучше всего подходит под это определение. Практически во всех профессиональных командах играют спортсмены разных национальностей, а игроков ценят в первую очередь за навыки и способности, а не за что-то другое», — рассказал он.

Он добавил, что, согласно исследованиям, киберспорт повышает интерес и к обычному — увлеченные киберспортом люди чаще начинают заниматься традиционными видами спорта.