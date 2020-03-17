КХЛ приостановила сезон на неделю из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига решила приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю. За это время планируется организовать и согласовать новый формат проведения с участием шести российских клубов.

Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Отмечается, что дата начала, сроки проведения и подробная информация о формате розыгрыша, будет определена в ближайшее время. Информация появится на официальных ресурсах хоккейной лиги.

«Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов», — сказано в заявлении.

О проведении чемпионата Молодежной хоккейной лиги сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что шестая игра первого раунда Кубка Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Динамо» оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса. Однако матч все-таки решили провести.