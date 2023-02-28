28 февраля 2023, 23:07
КХЛ перечислила лучших хоккеистов февраля
Игроки ЦСКА и «Сочи» Григоренко и Мичков стали лучшими хоккеистами месяца по версии КХЛ
Континентальная хоккейная лига определила игроков, которые продемонстрировали лучшее выступление по итогам февраля. Об этом сообщил RT.
Лучшими хоккеистами уходящего месяца стали бомбардиры ЦСКА и «Сочи» Михаил Григоренко и Матвей Мичков, защитник минского «Динамо» Джозеф Душак и голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов.
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Григоренко отыграл за армейцев 12 матчей и набрал 16 очков. В активе Мичкова 12 очков за 12 матчей. Душак провел 10 игр и набрал 11 очков. Мифтахов в семи матчах отразил 93,88% из 196 бросков.
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