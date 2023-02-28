Спорт 28 февраля 2023, 23:07 КХЛ перечислила лучших хоккеистов февраля Игроки ЦСКА и «Сочи» Григоренко и Мичков стали лучшими хоккеистами месяца по версии КХЛ

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Континентальная хоккейная лига определила игроков, которые продемонстрировали лучшее выступление по итогам февраля. Об этом сообщил RT.

Лучшими хоккеистами уходящего месяца стали бомбардиры ЦСКА и «Сочи» Михаил Григоренко и Матвей Мичков, защитник минского «Динамо» Джозеф Душак и голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов.

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Григоренко отыграл за армейцев 12 матчей и набрал 16 очков. В активе Мичкова 12 очков за 12 матчей. Душак провел 10 игр и набрал 11 очков. Мифтахов в семи матчах отразил 93,88% из 196 бросков.

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