КХЛ отменила проведение матчей регулярного чемпионата

Оставшиеся матчи Континентальной хоккейной лиги проводить не будут. Проходящие в плей-офф команды определят по количеству побед. Это связано с тем, что клубы провели разное количество встреч. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте КХЛ.

Для того, чтобы встречи плей-офф состоялись лига вынесет на утверждение правления, совета директоров и Федерации хоккея России решение утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в этом сезоне без дополнительных матчей.

«Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Он отметил, что предварительно матчи по розыгрышу Кубка Гагарина начнутся 1 марта. Сейчас лига полностью сосредоточится на подготовке к этим соревнованиям.

Как напомнил RT, соревнования в Континентальной хоккейной лиги приостановили из-за вспышек заражения коронавирусом среди спортсменов, а также из-за Олимпийских игр в Пекине, куда отправилась большое число хоккеистов, выступающих в лиге.