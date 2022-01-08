КХЛ отменила два матча регулярного чемпионата из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига решила отменить два матча регулярного чемпионата с участием ЦСКА из-за того, что у 17 представителей клуба выявили коронавирус. Информацию об этом опубликовала пресс-служба КХЛ.

Как уточнил RT, отменены матч СКА — ЦСКА, который должен был пройти 9 января, и встреча ЦСКА с Сочи, запланированная на 11 января.

«Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — подчеркнули представители лиги.

Ранее стало известно, кто из арбитров будет работать на матчах мужского и женского хоккейных турниров на Олимпиаде 2022 года в Пекине. В число главных судей мужских соревнований вошли россияне Роман Гофман и Евгений Ромасько.

В качестве линейных арбитров будут работать Дмитрий Шишло, Глеб Лазарев и Никита Шалагин. Дарья Абросимова и Дарья Ермак попали в список главных судей женского турнира.