facebook_pixel
    08 января 2022, 14:05

    КХЛ отменила два матча регулярного чемпионата из-за коронавируса

    Два матча ЦСКА отменили из-за положительных тестов на коронавирус

    Ольга Назаркина

    Континентальная хоккейная лига решила отменить два матча регулярного чемпионата с участием ЦСКА из-за того, что у 17 представителей клуба выявили коронавирус. Информацию об этом опубликовала пресс-служба КХЛ.

    КХЛ отменила два матча регулярного чемпионата из-за коронавируса

    Как уточнил RT, отменены матч СКА — ЦСКА, который должен был пройти 9 января, и встреча ЦСКА с Сочи, запланированная на 11 января.

    «Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — подчеркнули представители лиги.

    Ранее стало известно, кто из арбитров будет работать на матчах мужского и женского хоккейных турниров на Олимпиаде 2022 года в Пекине. В число главных судей мужских соревнований вошли россияне Роман Гофман и Евгений Ромасько.

    В качестве линейных арбитров будут работать Дмитрий Шишло, Глеб Лазарев и Никита Шалагин. Дарья Абросимова и Дарья Ермак попали в список главных судей женского турнира.