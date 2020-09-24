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    24 сентября 2020, 16:28

    Кержакова назначили главным тренером ФК «Томь»

    Полина Петрова

    Основного наставника юношеской сборной России Александра Кержакова назначили главным тренером футбольного клуба «Томь», сообщили на странице ФК во «ВКонтакте».
    Кержакова назначили главным тренером ФК «Томь»

    «Это стало реальностью в четверг, 24 сентября. В этот день Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом», — процитировал представителей клуба сайт «Петербургский дневник».

    Уточняется, что контракт с Кержаковым подписали до конца сезона. ФК «Томь» выступает в ФНЛ, первый матч под руководством нового тренера состоится уже через три дня. Команда встретится с ярославским «Шинником».

    Новости SMI.FM