Кержакова назначили главным тренером ФК «Томь»
Основного наставника юношеской сборной России Александра Кержакова назначили главным тренером футбольного клуба «Томь», сообщили на странице ФК во «ВКонтакте».
«Это стало реальностью в четверг, 24 сентября. В этот день Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом», — процитировал представителей клуба сайт «Петербургский дневник».
Уточняется, что контракт с Кержаковым подписали до конца сезона. ФК «Томь» выступает в ФНЛ, первый матч под руководством нового тренера состоится уже через три дня. Команда встретится с ярославским «Шинником».