Кержакова назначили главным тренером ФК «Томь»

«Это стало реальностью в четверг, 24 сентября. В этот день Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом», — процитировал представителей клуба сайт «Петербургский дневник».

Уточняется, что контракт с Кержаковым подписали до конца сезона. ФК «Томь» выступает в ФНЛ, первый матч под руководством нового тренера состоится уже через три дня. Команда встретится с ярославским «Шинником».