Кержаков рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после назначения тренером Семака

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал интервью Sports.ru. Он рассказал, что хотел уйти из клуба в 2018 году.

Мысли об уходе у футболиста появились после того, как тренера Роберто Манчини заменили Сергеем Семаком.

«У меня оставался год контракта, в команде были Лунев и Лодыгин, так что думал об аренде, а уже через год — о полноценном уходе. Потом ушел Лодыгин. Первый золотой сезон я почти полностью просидел в запасе, ну, а потом ситуация изменилась», — рассказал Кержаков.

Играя за «Зенит», Кержаков стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок России и четырежды — Суперкубок России, написала «Газета.ru».