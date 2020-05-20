Кержаков прокомментировал роль государственного финансирования футбола
Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков считает, что отмена государственного финансирования футбольных клубов отразится на их конкуретоспособности. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, «если прекратить государственное финансирование, российские футбольные клубы могут потерять конкурентоспособность на международной арене», «вначале им определенно будет сложно, но со временем клубы выйдут на самоокупаемость».