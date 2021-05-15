Кержаков объявил об уходе с поста главного тренера «Томи»

Главный тренер футбольного клуба «Томь» Александр Кержаков заявил о своем решении не продлевать сотрудничество с командой на следующий сезон.

Такое решение Кержаков принял еще после игры с «Енисеем», и объявил его руководству. О причинах своего ухода с поста он говорить не стал.

«Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду», — сказал Кержаков. Его слова приводятся на сайте «Томи».

«Томь» закончила сезон Футбольной национальной лиги в зоне вылета. Команда расположилась на 18-м месте.

Александр Кержаков стал главным тренером «Томи» в сентябре прошлого года. До этого, с 2018-го по 2020-й, он возглавлял юношескую сборную страны.

Будучи игроком, Кержаков играл за петербургский «Зенит», столичный клуб «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». В составе российской сборной Кержаков забил 30 голов. ПО этому показателю он действующий рекордсменом сборной.