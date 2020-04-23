Кержаков: для меня самое главное, чтобы в моем тренерском штабе были единомышленники
Тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков объяснил «Петербургскому дневнику», почему пригласил на должность своего ассистента бывшего партнера по «Зениту» Владимира Быстрова.
«Для меня самое главное, чтобы в моем тренерском штабе были единомышленники», — признался Кержаков.
По его словам, это люди, которые готовы отстаивать свою точку зрения и аргументировать ее. Кроме того, они не подведут, не предадут и не свернут с пути, выбранного для их кампании. По мнению спортсмена, Владимир Быстров как раз из таких людей.
«Поэтому остановил свой выбор на нем», — разъяснил собеседник издания.