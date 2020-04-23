Кержаков: для меня самое главное, чтобы в моем тренерском штабе были единомышленники

«Для меня самое главное, чтобы в моем тренерском штабе были единомышленники», — признался Кержаков.

По его словам, это люди, которые готовы отстаивать свою точку зрения и аргументировать ее. Кроме того, они не подведут, не предадут и не свернут с пути, выбранного для их кампании. По мнению спортсмена, Владимир Быстров как раз из таких людей.

«Поэтому остановил свой выбор на нем», — разъяснил собеседник издания.