Керлингистки из России одержали пятую победу подряд на ЧМ

Российские керлингистки одержали победу над командой Эстонии в пятом матче предварительного раунда чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 8:6.

Соревнования проходят в Калгари (Канада). В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, сообщил ТАСС.

На турнире россиянки одержали пять побед в пяти матчах. Они занимают первую строчку в турнирной таблице. Следующая встреча российской команды состоится во вторник, 4 мая, против сборной Дании.

В предварительном этапе ЧМ также принимают участие команды Канады, Италии, Швейцарии, Швеции, США, Шотландии, Чехии, Германии, Дании, Китая, Эстонии, Японии и Южной Кореи. По результатам кругового турнира две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Завершится соревнование в воскресенье, 9 мая.

По решению Спортивного арбитражного суда, российская сборная выступает как Федерации керлинга России. В случае победы россиянок не будет исполняться гимн России.