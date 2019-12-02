Кепка Михаила Кокляева выставлена на аукцион

О проведении аукциона спортсмен объявил на своей странице в Instagram. Желающим принять участие достаточно написать в комментариях сумму, которую потенциальный покупатель готов заплатить.

По словам спортсмена, вырученные средства будут перечислены в фонд для лечения нуждающегося ребенка.

Кепка фигурировала в противостоянии между Кокляевым и Емельяненко-младшим. Спортсмены договорились о проведения боя по правилам бокса. Кокляев впервые выступал в роли боксера. Бой завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.