Кенкерли поделился ожиданиями от поединка Вагабова с Николсоном | 360°

Спорт 20 сентября 2022, 13:46 Поделиться Telegram

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Viber Кенкерли поделился ожиданиями от поединка Вагабова с Николсоном

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Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли прокомментировал предстоящую схватку бойца MMA Вагаба Вагабова с американцем Алексом Николсоном. Она пройдет в Москве в конце сентября, пишут «Известия».

«Вагаб в данный момент — один из лучших в своей весовой категории, работает очень грамотно. Раскладывает своих соперников», — заметил Кенкерли.

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Он выразил надежду, что Вагабов победит в бою нокаутом. По его словам, россиянину нужно внимательно работать, поскольку Николсон является очень необычным и неожиданным бойцом.

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