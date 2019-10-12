Кениец первым пробежал марафон менее чем за 2 часа. Но это не рекорд

Кипчоге преодолел дистанцию 42 километра 195 метра в Вене. На это у него ушло 01:59:40. Тем не менее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не засчитала этот результат как рекорд мира. Дело в том, что кениец пробежал марафон не на официальных соревнованиях. В забеге участвовал только он. Спортсмен бежал по замкнутой трассе длиной 9,6 километра и шириной в три полосы.

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На протяжении всей дистанции Кипчоге время от времени помогали сменявшиеся пейсмейкеры — бегуны, задающие темп на средних и длинных беговых дистанциях. Они бежали впереди кенийца, чтобы уменьшать сопротивление воздуха.

Спонсор проекта — британский миллиардер Джим Рэтклифф. Он предложил 34-летнему Кипчоге воспользоваться личным самолетом, на котором тот и прибыл в Вену.

В столице Австрии бегун во второй раз попытался выбежать марафон из двух часов. Впервые он попытал удачу в мае 2017 года в итальянской Монце, но немного не уложился: 02:00:25. Перед стартом в Вене Кипчоге говорил, что на этот раз подготовился лучше, чем два года назад.

Кипчоге сравнил желание пробежать марафон быстрее двух часов с высадкой человека на Луне.

Официальный мировой рекорд на марафонской дистанции также принадлежит Кипчоге. В сентябре 2018 года на Берлинском марафоне он преодолел дистанцию за 02:01:39.

Кипчоге — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро 2016 года в марафоне. Также он завоевал две медали Игр.