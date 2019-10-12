  • Кениец первым пробежал марафон менее чем за 2 часа. Но это не рекорд

    12 октября 2019, 13:46

    Алена Макаренко

    Бегун из Кении Элиуд Кипчоге — первый человек, который пробежал марафон менее чем за два часа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Не новый мировой рекорд, но зато фантастика!

    Кипчоге преодолел дистанцию 42 километра 195 метра в Вене. На это у него ушло 01:59:40. Тем не менее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не засчитала этот результат как рекорд мира. Дело в том, что кениец пробежал марафон не на официальных соревнованиях. В забеге участвовал только он. Спортсмен бежал по замкнутой трассе длиной 9,6 километра и шириной в три полосы.

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    На протяжении всей дистанции Кипчоге время от времени помогали сменявшиеся пейсмейкеры — бегуны, задающие темп на средних и длинных беговых дистанциях. Они бежали впереди кенийца, чтобы уменьшать сопротивление воздуха.

    Спонсор проекта — британский миллиардер Джим Рэтклифф. Он предложил 34-летнему Кипчоге воспользоваться личным самолетом, на котором тот и прибыл в Вену.

    В столице Австрии бегун во второй раз попытался выбежать марафон из двух часов. Впервые он попытал удачу в мае 2017 года в итальянской Монце, но немного не уложился: 02:00:25. Перед стартом в Вене Кипчоге говорил, что на этот раз подготовился лучше, чем два года назад.

    Кипчоге сравнил желание пробежать марафон быстрее двух часов с высадкой человека на Луне.

    Официальный мировой рекорд на марафонской дистанции также принадлежит Кипчоге. В сентябре 2018 года на Берлинском марафоне он преодолел дистанцию за 02:01:39.

    Кипчоге — олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро 2016 года в марафоне. Также он завоевал две медали Игр.