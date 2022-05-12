Кьеллини уйдет из «Ювентуса»

Защитник итальянской сборной Джорджо Кьеллини принял решение уйти из туринского «Ювентуса». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

Футболист объявил об уходе из команды после поражения «Ювентуса» в финале Кубка Италии. Кьеллини оставит стан «Старой Синьоры» по окончании нынешнего сезона.

«Я рад, что ухожу, будучи на столь высоком уровне. Я много лет говорил, что не хочу заканчивать тогда, когда уже буду не в силах играть на прежнем уровне», — напомнил защитник.

По его словам, он отдал все силы и будет самым преданным фанатом команды извне.