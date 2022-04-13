Кечинов посоветовал «Спартаку» продлить контракт с Бакаевым

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов обсудил с «Чемпионатом» возможный уход хавбека Зелимхана Бакаева из команды.

«Конечно, уход Бакаева будет потерей для „Спартака“», — цитирует Кечинова RT.

Он заметил, что Бакаев уже на подходе к своей оптимальной форме. Кечинов назвал его креативным футболистом, который способен обыграть, создать и забить. По его мнению, «Спартаку» нельзя расставаться с полузащитником.

«Наоборот, нужно с ним продлевать контракт», — добавил Кечинов.