КДК РФС объявил пересмотр отстранения футболиста Романа Широкова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил недействительным решение об отстранении от футбола бывшего игрока сборной России Романа Широкова. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

По данным сайта «Аргументы и факты», Московская федерация футбола (МФФ) отстранила начальника команды спортшколы «Строгино» Широкова из-за оскорбления судей. В КДК РФС отметили, что эту ситуация следовало рассматривать в КДК федерации, а не в комитете по этике.

«В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС в связи с допущенными процессуальными ошибками отменить решение от 17 июня. Направить дело в отношении Широкова на новое рассмотрение в КДК федерации футбола», — заключил глава КДК РФС Артур Григорьянц.