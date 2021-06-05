«Каждый зарабатывает, как он может». Теннисист Чесноков рассказал о «договорняках» в спорте

Ставки в спорте — это бизнес не только для букмекеров, но и способ заработка для спортсменов с низким рейтингом, которые соглашаются на договорные матчи, чтобы прокормить себя. Об этом «360» рассказал теннисист Андрей Чесноков.

Тема договорных матчей снова обрела актуальность на фоне задержания в Париже российской теннисистки Яны Сизиковой, которую заподозрили в умышленном проигрыше на прошлогоднем турнире «Ролан Гаррос».

«Посмотрите, какой у нее ранкинг. Допустим, она там 200-я, 300-я. Это вообще просто сводить концы с концами, еле-еле проживать. Ну сколько может игрок заработать в год? 50 тысяч евро? Он не может ничего себе позволить. Порой игрокам надо жить вдвоем-втроем в одном номере, чтобы как-то себя прокормить», — объяснил Чесноков.

У теннисистов совсем другие заработки, нежели у футболистов. В футболе 200-й или 300-й игрок в мире — это миллионер, отметил собеседник «360». Но такой вид коррупции может присутствовать во всех видах спорта.

«Ставочная контора — это бизнес. И я думаю, что здесь тоже бизнес. Подготавливают игрока, платят ему из-под стола эти деньги бешеные», — пояснил он.

Чесноков отметил, что сам не одобряет такое явление. Но объяснил, как это может происходить. Один теннисист, который знает другого, может договориться с ним на турнире, что первый сет выиграет он, затем второй уступит, и третий снова выиграет. Также в каждом сете можно «разыграть» конкретный счет, ведь на них тоже делают ставки. И так оба игрока при сговоре могут заработать гораздо больше, чем кто-то один из них, если победит на турнире.

«Вообще, сейчас очень жесткий контроль. Я знаю, что на игроков выходила служба со Скотланд-Ярда. Когда вот я работал с игроками одними, ну они небольшого калибра… Они мне рассказали, что к ним подошел какой-то человек. Я им сказал, обязательно сообщите о том, что к вам кто-то подходил и предлагал что-то, напишите письмо в WTA или ATP, чтобы потом вас не дисквалифицировали за то, что вы не рассказали про эту информацию», — сказал он.

Однажды российская теннисистка Екатерина Бычкова отказалась от договорного матча. Из-за того, что она не сообщила об этом, ее дисквалифицировали. В договорных матчах подозревали и Евгения Кафельникова, но никаких санкций в его отношении не применялось.

Теннисист с 200-й или 300-й строчки может заработать с призовых на турнирах не больше 100 тысяч долларов в год. Но при этом ему нужно сыграть в год 25-30 турниров, на каждый перелет купить билет себе и тренеру, оплатить гостиницу. Поэтому многие готовы рисковать своей репутацией, участвуя в договорных матчах.

По мнению Чеснокова, чем хуже в стране экономическая ситуация, чем сильнее в ней «процветает» бизнес договорных матчей.